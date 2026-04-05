FirenzeViola De Gea, la dedica al padre e la scelta di Vanoli che ha cambiato le cose

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Non è un momento facile privatamente per David De Gea e nell'immediato post-partita della sfida vinta contro l'Hellas Verona, dopo essersi preso il premio di MVP, ha spiegato il perché lo stesso portiere della Fiorentina che da settimane monitora a distanza la situazione del padre attualmente malato e in ospedale. "Questo premio e queste parate sono per lui che sta soffrendo", ha detto De Gea a DAZN visibilmente emozionato. È per questo che recentemente De Gea ha dovuto saltare qualche allenamento per poter stare vicino al padre che non è a Firenze e ha bisogno anche dell'affetto del figlio, da sempre suo orgoglio visto che anche Jose è stato portiere in Spagna, negli anni '80.

La scelta che ha cambiato la stagione

Nello scorso periodo era finita nel mirino, oggi si è riveltata una scelta giusta: affidare la fascia da capitano a De Gea ha dato uno shock alla squadra ma soprattutto al portiere che nonostante qualche insicurezza è piano piano tornato il fenomeno che tutti avevano ammirato solo un anno fa. Contro l'Hellas Verona ha eguagliato il numero di parate stagionali fatte con il Napoli, ma è stato ancora più decisivo della traferta al Maradona perché tanto dei tre punti che la Fiorentina è riuscita a strappare dal Bentegodi lo si deve alle manoni di De Gea, provvidenziali in più occasioni.

Il futuro è già qui

La scorsa estate De Gea ebbe qualche dubbio sulla permanenza a Firenze, vuoi perché non era chiaro il futuro tecnico del club, vuoi per l'offerta del Monaco che lo ha fatto pensare qualche giorno. Alla fine ha scelto di accettare l'offerta della Fiorentina e rinnovare per tre anni. Questo non vuol dire che sicuramente sarà il portiere della Fiorentina anche la prossima stagione, ancora troppe cose devono accadere, ma sicuramente mostra tutto l'affetto che De Gea ha maturato per una città che lo ha accolto dopo i tanti anni passati a Manchester. Per pensare alla sua permanenza ci sarà tempo, oggi è solo tornato il momento di godere dell'importanza di essere David De Gea.