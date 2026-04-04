Bernede: "Prima di Suslov, Gudmundsson aveva fatto casino con Gagliardini"

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Antoine Bernede, giocatore dell'Hellas Verona, ha parlato in conferenza stampa dopo la partita persa contro la Fiorentina. Queste le sue parole: "Se mi sento derubato? Abbiamo visto tante volte partite così qua. Non è la prima volta che mi sono sentito così. Tante volte perdiamo punti negli ultimi minuti. C'è stato un episodio con l'arbitro che non ha lasciato giocare per 5 metri in avanti, per poi far partire l'azione del gol. Anche oggi però è mancato il gol".

Rimarresti anche in B al Verona?

"Non lo so, penso sia una possibilità, la società alla fine deciderà chi rimarrà anche in Serie B. So che è una possibilità che saremo in Serie B, ma mancano ancora sette partite. Abbiamo ancora tempo per guadagnare terreno per noi e i tifosi".

Come si trova in Italia?

"Verona è una città che mi piace tanto, l'italiano è una bella lingua, per me è importante imparare la lingua del Paese dove gioco. Riguardo al mio ruolo nella squadra: ad inizio anno ho parlato con il mister per avere questo ruolo, non è facile, ancora penso di poter crescere".

I tifosi cosa si devono aspettare da parte vostra da qua alla fine?

"È difficile, la squadra ha battagliato fino alla fine, è vero che le ultime partite sono difficili, vogliamo dare il massimo in Serie A. Quando i tifosi cantano, per me è magnifico, per questo che voglio

A Verona è un leader.

"Mi sento bene, qua ho un ruolo di leader, è vero, ma non conosco il futuro, per me l'imnportante è giocare, quando gioco sono felice, che sia in A o in B, non è un problema, l'ho fatto anche in Svizzera e posso farlo anche all'Hellas. Decideremo sia io che la società alla fine della stagione".

Suslov vi ha detto qualcosa?

"Prima del gol era stato Gudmundsson a fare un po' di casino con Gagliardini. Poi Suslov ha reagito quando lui lo ha constrastato sulla barriera. Questo non è calcio. Suslov è stato sfortunato, voleva aiutare la squadra, ha fatto 10 mesi fuori, ha lavorato tanto fra palestra e campo, non so quante partite abbia saltato, è uno che può aiutare tanto la squadra".