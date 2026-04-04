Social Gudmundsson, messaggio a Suslov: mette il link dello shop Fiorentina

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Non si placano gli animi tesi tra Albert Gudmundsson e Suslov dopo Hellas Verona-Fiorentina che ha visto nel finale un parapiglia in campo tra i due giocatori costato il rosso per entrambi. Il numero 10 islandese della Fiorentina sui propri canali social ha ricondiviso i fotogrammi della piccola rissa tra i due calciatori mettendo il link per andare sul Fiorentina Store e dunque acquistare online la maglietta di Gudmundsson. "Più facile qui", il commento dell'attaccante gigliato che evidentemente non ha mandato giù quanto accaduto sul prato del Bentegodi.