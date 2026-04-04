La Lazio recupera il Parma: 1-1 all'Olimpico. Ducali a +3 sulla Fiorentina

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Finisce 1-1 tra Lazio e Parma l'anticipo del sabato sera di Serie A. Una partita combattuta e con poche occasioni, sbloccata dopo 15 minuti da Delprato in area sugli sviluppi di un calcio da fermo. Il fortino degli ospiti regge fino a metà secondo tempo, quando un tiro di Noslin viene deviato e mette fuori gioco Suzuki pareggiando i conti. Il forcing finale degli uomini di Sarri è sterile e si limita a qualche cross pericoloso, un punto per parte che serve soprattutto al Parma che sale così a 35 punti a +3 sulla Fiorentina ma soprattutto +8 sulla zona salvezza.