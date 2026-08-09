Coppa Italia, alle 19.45 l'Arezzo prova ad entrare nel tabellone contro il Brescia: le formazioni
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Dopo Catania e Ascoli ieri sera, stasera si conosceranno le ultime due squadre che accederanno al tabellone di Coppa Italia. Alle 21 Benevento e Ravenna giocheranno la possibilità di affronatre la Fiorentina, il 14, mentre alle 19.45 l'Arezzo ospiterà il Brescia per volare a Cagliari ai trentaduesimi. Ecco le formazioni della prima sfida:
Arezzo: Nunziante, Arena, Cerri, Chierico, Gilli, Illanes, Ionita, Renzi, Righetti, Sala, Tavernelli: Allenatore: Bucchi
Brescia: Liverani, Armati, Crespi, De Maria, Mallamo, Marras, Rizzo, Rizzo Pinna, Silvestri, Sina, Zennaro. Allenatore: Corini
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