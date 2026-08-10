Braschi al Thun Fc: ecco formula e cifre in attesa dell'ufficialità
L'attaccante della Fiorentina, Riccardo Braschi, è ormai ad un passo dal diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Thun Fc, squadra campione in carica del principale campionato svizzero. Il classe 2006, di Sesto Fiorentino, che la scorsa stagione ha vinto lo scudetto Primavera ed ha coronato il sogno di debuttare in maglia viola, ha già scritto un bellissimo post di saluto con la promessa di fare un percorso per ritornare alla Fiorentina e a Firenze, casa sua.
La Fiorentina può riprenderlo
La possibilità c'è. Thun acquisisce Braschi a titolo definitivo, con la Fiorentina che però si mantiene a suo favore un diritto di ricompra per le prossime stagioni ed anche una percentuale di rivendita, così da poter monitorare la crescita del suo giovane attaccante.
La cifra della cessione
Tuttomercatoweb aggiunge anche la cifra che intanto va alla Fiorentina con la cessione del giocatore: 1 milione di euro oltre ai bonus.
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