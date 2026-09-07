Quando Vanoli disse: "Voglio una squadra forte. Sono ambizioso come i tifosi"

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Nel giorno in cui la Fiorentina si prepara ad accogliere di nuovo a Firenze Paolo Vanoli come allenatore, è curioso andare a ripescare le parole del tecnico sul finire della scorsa stagione, quando le domande sul prossimo futuro si sprecavano. La volontà di essere confermato Vanoli non l'ha mai nascosta e a partire dalla vittoria contro la Juventus del 17 maggio che ha sancito la salvezza matematica della squadra viola in Serie A, ha ribadito più volte di volere una squadra forte: “Io non voglio rimanere per riconoscenza, ma perché voglio riportare la Fiorentina in alto. Con una base forte a me piace il calcio offensivo. Non vorrei essere valutato per una sola partita ma come uomo visto che sono stato 24 ore su 24 al Viola Park. Se questo è chiaro, non sono io a decidere ma la società che mi è sempre stata vicino”.

Un'opinione ripetuta anche dopo la gara contro l'Atalanta: "Se devo essere io l’allenatore in prospettiva futura, vorrei una Fiorentina di alto livello: io sono ambizioso come i tifosi”.