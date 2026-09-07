Vernazza (GdS): "Fallimento di Grosso è anche la sconfitta di Paratici"

Vernazza (GdS): "Fallimento di Grosso è anche la sconfitta di Paratici"FirenzeViola.it
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Oggi alle 09:30News
di Lorenzo Marucci
Le valutazioni del giornalista della Gazzetta dello Sport

"E' la radiografia di un disastro tecnico-tattico a fronte di investimenti ingenti". Sebastiano Vernazza commenta così sulla Gazzetta dello Sport di oggi l'esonero di Fabio Grosso e la situazione della Fiorentina. "Le responsabilità - si legge nel pezzo - vanno ripartite.

Grosso non è piovuto dal cielo, lo ha scelto il direttore sportivo Fabio Paratici. Il fallimento di Grosso è anche la sconfitta di Paratici...", per poi aggiungere che poteva essere concessa un'ultima spiaggia a Grosso nella partita con il Venezia. Infine una considerazione sui "ragazzi" del 2006 che hanno vinto i Mondiali che in effetti "non hanno avuto una grande fortuna da allenatori".