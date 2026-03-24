Criscitiello: "La Viola ha preso a schiaffi la capolista. Fagioli non deve più mettere piede in Nazionale"

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Il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello è intervenuto nel podcast di Aura Sport per parlare, tra gli altri temi, della sfida tra Inter e Fiorentina, terminata sul punteggio di 1-1 e delle convocazioni di Gattuso in Nazionale per i playoff mondiali contro l'Irlanda del Nord. Queste le sue parole: “Al Franchi l'inter è durata 20 minuti, poi ha dominato la squadra viola. Una formazione che si sta apprestando, forse, a vincere lo scudetto non può essere presa a schiaffi dalla sedicesima in classifica. Poi hanno pareggiato, ma sotto il punto di vista del gioco sono stati presi a schiaffi”.

Sulle convocazione del ct Gattuso per i playoff mondiali: "Devono essere fatte sì per il calcio ma anche per dare un esempio. Poi magari alcuni giocatori verranno convocati tra qualche mese per andare al Mondiale, ma, per me, gente come Zaniolo o Fagioli non deve mettere più piede in Nazionale".