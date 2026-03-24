Verso Crystal Palace-Fiorentina: l'iniziativa delle Eagles per riempire Selhurst Park
In vista della gara d'andata dei quarti di Conference contro la Fiorentina il Crystal Palace chiama a raccolta i suoi tifosi. Il primo atto delle due sfide si giocherà giovedì 9 aprile alle 21 (ritorno sempre alla stessa ora, giovedì 16, al Franchi): per quell'occasione il club del sud di Londra ha deciso di non alzare i prezzi dei biglietti, comunicandolo sul proprio profilo: "I prezzi dei biglietti sono rimasti invariati rispetto ai turni precedenti: i tifosi potranno quindi assistere a un quarto di finale europeo a partire da sole 20 sterline", si legge, con successivo invito ai propri supporter ad aderire subito alla prevendita che partirà mercoledì mattina.
A differenza di un Franchi rimasto in pratica vuoto per tutti i giovedì europei, il Selhurst Park, impianto da circa 25mila spettatori, infatti è sempre stracolmo anche nelle notti europee. La Fiorentina dovrà scendere quindi in campo in un'atmosfera rovente - le eagles hanno presentato l'incrocio coi viola con il claim 'Witness history', "testimoni della Storia"-.
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