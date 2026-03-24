La quota salvezza si è alzata, La Nazione: "I calcoli di Vanoli e le tre gare decisive"

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Questa mattina La Nazione si è concentrata nell'analizzare il momento della stagione della Fiorentina su quelli che sono i possibili calcoli da fare in casa viola per arrivare numericamente alla fatidica quota salvezza. Quest'ultima infatti ora, secondo il quotidiano, oscilla fra i 36 punti e i 38/40 punti. Il percorso per la Fiorentina non è esattamente semplice nelle ultime otto tappe della stagione (4 gare in casa e 4 in trasferta), ma la strada per raggiungere tale quota è percorribile. Soprattutto per come, nelle ultime settimane, la squadra di Vanoli è riuscita a darsi una fisionomia di gioco, a crescere sul piano dell'atteggiamento e caratteriale, a trovare in alcuni dei suoi protagonisti punti di riferimento essenziali per la manovra tattica. Ma torniamo al calendario.

Ci sono almeno tre partite dove la Fiorentina sarà obbligata a centrare la vittoria per poi permettersi il lusso di giocare senza pressioni opprimenti gare sulla carta già complicate. Le tre vittorie... obbligate sono quelle a casa del Verona (la prossima partita) e le due tappe al Franchi di Sassuolo e Genoa. Se le cose andranno cosi, i viola aggiungeranno alla classifica 9 punti, ovvero un tesoro pesantissimo.