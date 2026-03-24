Marcolin: "Prima la Fiesole era il 12° uomo in campo. Oggi al Franchi c'è tristezza"

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L’ex Lazio e vice allenatore della Fiorentina ai tempi di Mihajlovic, Dario Marcolin, è intervenuto a Dazn per parlare dei lavori dello stadio Franchi facendo riferimento, in particolare, a quelli che stanno coinvolgendo la Curva Fiesole: “Ho vissuto per due anni a Firenze con Mihajlovic. A quei tempi la Curva Fiesole dava una spinta in più, era il dodicesimo uomo in campo. Il pubblico della Fiorentina incide tantissimo”.

Sul momento attuale e sui lavori che stanno interessando lo stadio e in particolare la Curva Fiesole: “Oggi invece quando vado a fare la telecronaca c'è tristezza, poco calore, c’è silenzio, poca partecipazione, nonostante il tifoso della Fiorentina ci sia e sia pronto sempre pronto a sostenere la squadra. Il vuoto sulla curva è pazzesco”.