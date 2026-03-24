Attacchi social al pesista Fabbri. L'ass. Perini: "Solidarietà: porta avanti il tuo talento"

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"Esprimo solidarietà a Leonardo Fabbri. È inaccettabile e vergognoso l’odio feroce che si legge sui social e che, in questo caso, colpisce un campione che porta in alto i colori dell'Italia e della nostra città". Lo ha detto l'assessora allo sport del comune di Firenze Letizia Perini commentando lo sfogo dell'atleta azzurro, plurimedagliato nel lancio del peso, dopo gli attacchi via social che hanno colpito lui e la sua famiglia. "Lo sport è fatto di vittorie e sconfitte, ma il rispetto per la persona non deve mai venire meno - ha aggiunto - gli haters non conoscono il sacrificio, il sudore e la dedizione che ci sono dietro ogni singolo lancio.

Gli attacchi personali subiti da Fabbri non hanno nulla a che fare con la critica sportiva: sono solo atti di viltà che condanniamo con forza. Firenze è orgogliosa di te caro Leonardo - ha concluso l'assessora Perini - sei un esempio per tanti anche quando comunichi con nettezza che essere grandi campioni non significa smettere di essere persone con una loro sensibilità. Non lasciare che l'ignoranza di pochi oscuri il tuo grande talento".