Pizzi sul rigore di Pongracic: "Non c'era. Come faceva a tenere le braccia attaccate al corpo?"

vedi letture

L'ex Inter Fausto Pizzi è intervenuto a TMW Radio, nel corso di Maracanà per parlare di Fiorentina-Inter e del possibile rigore a favore dei nerazzurri per fallo di mano di Pongracic: "Non c'era. Ho sentito Bergonzi, che ha detto che era rigore, senti Calvarese e dice di no. Alla fine non si sa cosa pensare. Come fai però a tenere le braccia unite quando stai intervenendo con le gambe?".