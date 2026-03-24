Assalto a festa di compleanno a Cesena: individuati 50 ultras di Catanzaro e Fiorentina

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Emergono importanti novità in merito alle vergognose scene verificatesi sabato a Cesena nelle ore antecedenti al match poi vinto dai bianconeri contro il Catanzaro. Nella giornata di oggi - riporta CorriereRomagna.it - la Questura invierà infatti a Roma tutta la documentazione relativa agli scontri tra le due tifoserie all'altezza della rotonda San Pietro, sulla Via Emilia, dopo essersi affidata alle telecamere di vigilanza presenti in zona. Un pullman, due minivan e un paio di auto avrebbero parcheggiato all'interno del distributore Eni dove si sono poi verificati gli scontri e, da questi mezzi, sarebbero scesi 40-50 sostenitori giallorossi e della Fiorentina (ai quali i calabresi sono gemellati) con volti travisati e armati di bastoni. Gli stessi si sarebbero scagliati contro alcuni locali che stavano festeggiando un compleanno nel cortile di un vicino circolo: il bilancio parla di persone aggredite e picchiate, alcune delle quali ferite anche alla testa.

Le forze dell'ordine hanno individuato una cinquantina di facinorosi, mentre all'uscita dallo stadio tutti i supporters ospiti sono stati filmati.