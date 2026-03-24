Playoff Mondiale, sarà l'olandese Makkelie l'arbitro di Italia-Irlanda del Nord

Playoff Mondiale, sarà l'olandese Makkelie l'arbitro di Italia-Irlanda del NordFirenzeViola.it
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Oggi alle 12:00News
di Redazione FV
fonte ANSA

(ANSA) - ROMA, 24 MAR - E' l'olandese Danny Makkelie l'arbitro designato per Italia-Irlanda del Nord, la semifinale del playoff di qualificazione ai mondiali di calcio in programma a Bergamo giovedì 26 marzo alle 20.45. Assistenti Hessel Steegstra e Jan de Vries, quarto ufficiale lo spagnolo Gil Manzao. Al Var Pol van Boekel, avar Jeroen Manschot. (ANSA).