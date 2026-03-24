Caressa su Fagioli: "Uno dei trascinatori della Fiorentina. E' ancora un po' pettinato"

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Nel suo commento alla giornata di Serie A appena conclusa, pubblicato sul proprio canale YouTube, Fabio Caressa ha parlato di Fiorentina, e in particolare di Fagioli, inserito dallo stesso telecronista di Sky Sport nella sua personalissima Top11 della 30° giornata di Serie A: "Quando Fagioli giocava in Serie C mi dicevano che, pur essendo fortissimo, tendeva a pettinarsi un po'. Ogni tanto è ancora un po' pettinato però sta diventando un giocatore molto concreto. Secondo me è uno dei trascinatori di questa rimonta ancora non completata della parte della Fiorentina verso la salvezza. Sicuramente potrà diventare ancora più importante, magari in futuro, però non bisogna neanche dimenticare quello che è successo.

Non è giusto dare un colpo di spugna alla sua squalifica. Questo credo sia uno dei motivi per cui Gattuso non l'ha chiamato in nazionale. Ovviamente non dovrà pagare per tutta la vita, però non è neanche giusto dimenticarsi velocemente quello che è successo. Detto questo, mi sembra recuperato psicologicamente e che stia dando moltissimo alla squadra viola".