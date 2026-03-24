Reginaldo: "La Fiorentina si salverà. Kean? Frenato dagli infortuni"

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L'ex viola, Reginaldo, ha parlato del cammino in campionato della Fiorentina: "Tra le squadre che stanno lottando per la salvezza, credo che la Fiorentina sia la più attrezzata per centrare l'obiettivo, quella con giocatori di maggiore qualità e spessore. I viola dovranno lottare, ma si salveranno tranquillamente. Per la permanenza in Serie A sono molto fiducioso anche per la Cremonese di Giampaolo, che è un grande allenatore e avrebbe meritato una carriera ben diversa. Penso che per Pisa e Verona le speranze siano ormai molto ridotte, per il terzultimo posto se la giocheranno, invece, Lecce e Cagliari".

Si aspettava un Kean così poco incisivo dopo i 20 gol della scorsa stagione?

"La stagione di Kean è stata molto influenzata anche dagli infortuni. Lo scorso anno per lui è stato meraviglioso, non solo dal punto di vista realizzativo. Riusciva a fare reparto da solo e i compagni facevano affidamento su di lui. Se avesse ripetuto i numeri dello scorso anno sarebbe rientrato tra gli attaccanti da considerare top a livello europeo. Peccato che manchi di continuità. Secondo me resta un giocatore validissimo, anche se la stagione è stata sfortunata sotto molteplici punti di vista".