Da Roma: Fortini era stato promesso a Gasperini a gennaio

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Niccolò Fortini era promesso sposo della Roma nel mercato invernale. Lo riporta Filippo Biafora, giornalista de Il Tempo che, intervenuto a Radio Manamanà, emittente che tratta quotidianamente i temi di casa giallorossa, ha detto: "A Gasperini a gennaio erano stati promessi Zikzee, Raspadori, Fortini e Dragusin.

Gasperini e Massara erano d'accordo nel cedere Manu Koné, nonostante fosse un calciatore considerato da tutti forte, per rinforzare l'attacco: è stato Claudio Ranieri a bloccare la cessione". Parole che confermano il forte interesse della Roma per il classe 2006 della Fiorentina e anche le frizioni interne alla società dei Friedkin.