Da Roma: Fortini era stato promesso a Gasperini a gennaio
FirenzeViola.it
Niccolò Fortini era promesso sposo della Roma nel mercato invernale. Lo riporta Filippo Biafora, giornalista de Il Tempo che, intervenuto a Radio Manamanà, emittente che tratta quotidianamente i temi di casa giallorossa, ha detto: "A Gasperini a gennaio erano stati promessi Zikzee, Raspadori, Fortini e Dragusin.
Gasperini e Massara erano d'accordo nel cedere Manu Koné, nonostante fosse un calciatore considerato da tutti forte, per rinforzare l'attacco: è stato Claudio Ranieri a bloccare la cessione". Parole che confermano il forte interesse della Roma per il classe 2006 della Fiorentina e anche le frizioni interne alla società dei Friedkin.
Pubblicità
News
Criscitiello: "La Viola ha preso a schiaffi la capolista. Fagioli non deve più mettere piede in Nazionale"
I retroscena della svolta: gli incontri personali di Paratici, le date, le motivazioni. Così Kean, Fagioli e Mandragora hanno aiutato il Ds da dentro. Cambio di marcia del cervello viola e c’è una rivoluzione in arrivo…di Angelo Giorgetti
Le più lette
1 I retroscena della svolta: gli incontri personali di Paratici, le date, le motivazioni. Così Kean, Fagioli e Mandragora hanno aiutato il Ds da dentro. Cambio di marcia del cervello viola e c’è una rivoluzione in arrivo…
Copertina
FirenzeViolaCapparella (all. Fiorentina U18): "Che emozione la coppa: siamo una famiglia. Croci va lasciato divertire"
Mario TeneraniBrava Fiorentina, il punto è d'oro. La crescita c'è: 20 punti nel 2026. Ndour vive un momento felice. Per i viola la settimana più bella. Salvezza possibile con questa mentalità
Tommaso LoretoViola, ti serve una "scissione": mantenere l'Europa in sospeso (tappandosi le orecchie) per inseguire la prima impresa della stagione e ristabilire le distanze dalla Cremonese
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com