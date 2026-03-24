Tottenham a rischio retrocessione, c'è pure l'idea De Zerbi per la panchina

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(ANSA) - LONDRA, 24 MAR - Il Tottenham sta valutando l'ipotesi di nominare un allenatore a titolo definitivo già prima della fine della stagione, e tra i nomi presi in considerazione spicca quello di Roberto De Zerbi, attualmente senza squadra dopo l'addio al Marsiglia a febbraio. La pesante sconfitta contro il Nottingham Forest - scrive il quotidiano The Times - ha aggravato una situazione già critica: gli Spurs sono ora a un solo punto dalla zona retrocessione. In questi giorni la dirigenza sta riflettendo su come affrontare le ultime sette partite di campionato, e quale guida tecnica possa garantire la salvezza. L'attuale tecnico ad interim, Igor Tudor, ingaggiato il 14 febbraio, appare sempre più in bilico. Il bilancio dell'ex tecnico della Juventus parla di una sola vittoria in sette gare, con quattro sconfitte nelle ultime cinque in campionato. Una situazione complicata anche sul piano personale, dopo la scomparsa del padre Mario, che ha profondamente colpito l'allenatore croato.

Il Tottenham, senza vittorie da 13 partite, ha tempo fino al 12 aprile prima della prossima sfida di Premier League contro il Sunderland. Oltre a De Zerbi, restano sullo sfondo Mauricio Pochettino e Andoni Iraola: il primo è però impegnato con la nazionale degli Stati Uniti in vista del Mondiale casalingo, mentre il secondo rimanderà ogni decisione a fine stagione. De Zerbi rappresenta al momento l'unica soluzione immediatamente disponibile: tra le ipotesi, anche un accordo con clausola legata a un'eventuale retrocessione. Tuttavia, il club resta prudente e potrebbe rinviare la scelta all'estate. (ANSA).