Dagli inviati Italia, Calafiori verso il playoff: "Giusto essere ottimisti. Perché complicarci la vita?"

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Due giorni a Italia-Irlanda del Nord, semifinale playoff di qualificazione al Mondiale 2026. Gli azzurri hanno iniziato ieri il ritiro di Coverciano e domani si dirigeranno a Bergamo, dove giovedì sera ospiteranno i nordirlandesi. Per fare il punto sulla condizione della Nazionale di Gattuso, è intervenuto in conferenza stampa Riccardo Calafiori. Queste le parole del difensore dell'Arsenal: "Io mi sento bene, chiaramente vedremo dopo in campo ma le sensazioni sono buone. In questi casi la chiave è vivere il presente e non pensare troppo, godersi ogni singolo momento perché può diventare una cosa bella. Stare insieme, fare gruppo e pensare alla prossima gara".

Com'è il confronto tra il nostro calcio e quello inglese?

"Preferisco concentrarmi più su di noi piuttosto che sull'avversario, dipende più da noi che dagli altri. Si parla tanto di Premier, ma la Champions è complicata anche per le squadre inglesi. Il calcio non è una scienza perfetta".

Quanto conteranno le palle inattive? Che approccio avrete?

"La partita va preparata come se fosse una normale partita, dobbiamo restare leggeri. Sui piazzati a sfavore dobbiamo essere attenti, loro possono essere pericolosi. Nel calcio di oggi possono fare la differenza perché la linea è sottile".

È giusto essere ottimisti in vista della gara?

"Certo, dato che vogliamo tutti la stessa cosa. Perché complicarci la vita?. Mi piace sempre pensare in maniera positiva che quando uno pensa in modo positivo a ottenere delle cose poi alla fine le ottiene".