Notifiche push per le news più importanti di FirenzeViola: scopri come attivarle
Vuoi essere aggiornato su tutte le ultim'ora? Attiva le nuove notifiche push di FV nella tua App di FirenzeViola. Il servizio GRATUITO ti permetterà di ricevere sul tuo cellulare un avviso ogni volta che ci sarà una notizia davvero rilevante e di essere quindi sempre aggiornato su ciò che accade nel mondo del calcio e del calciomercato durante la giornata (al massimo ne verranno inviate 2 nelle 24 ore).
iOS e Google Play- Per attivarle su dispositivi iOS e Android, basta andare su Impostazioni ---> cliccare su "Notifiche" e attivare le notifiche push. Cosa aspetti? Scarica l'APP, attiva le notifiche di FV e resta aggiornato con un click!
2 Fiorentina-Rakow, le formazioni ufficiali: c'è Piccoli in attacco. In difesa confermato Gosens, Ranieri capitano
3 Fiorentina-Rakow, le probabili formazioni: Piccoli pronto alla staffetta con Braschi, Parisi sulla destra
FirenzeViolaFiorentina-Rakow, le formazioni ufficiali: c'è Piccoli in attacco. In difesa confermato Gosens, Ranieri capitano
Lorenzo Di BenedettoLa Fiorentina continua a non avvertire il pericolo della retrocessione. Sperare in un cambio radicale è impossibile, ma per la salvezza non bastano le prestazioni come quelle con Udinese e Parma. Conference: spazio ai giovani
Angelo GiorgettiKean in tribuna, gli spareggi mondiali dell’Italia: quella nebbia intorno a Moise. Spenta e distante, la Fiorentina è l’opposto di Firenze (e nessuno sa intervenire). Paratici sta valutando tutti i settori, a fine stagione la verità…
Mario TeneraniSarà sofferenza fino all'ultima di campionato. Che tristezza, squadra incapace di fare di più. Ci avete sfiniti con queste prestazioni. Kean ha problemi, rischia anche Cremona. Lezzerini ko: in lista UEFA dentro Christensen
