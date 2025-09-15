Cremonese-Verona, le formazioni ufficiali: Vardy parte dalla panchina
La Cremonese per continuare a sognare e agganciare il tandem di testa (Napoli e Juventus), l'Hellas Verona per la prima vittoria alla prima in casa di questa stagione: alle 18.30 le squadre di Davide Nicola e Paolo Zanetti si affronteranno allo Stadio Bentegodi per uno dei due monday night della terza giornata (a seguire, alle 20.45, Como-Genoa).
Confermate le impressioni della vigilia fra i gialloblu: Orban al fianco di Giovane in attacco, Gagliardini subito titolare in mediana con Bernede dirottato mezzala, Frese in difesa a rilevare Ebosse. Nella Cremonese parte solo dalla panchina l'ultimo arrivato Jamie Vardy: davanti tocca a Bonazzoli e Sanabria. Ecco le formazioni ufficiali:
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban
A disposizione: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Yellu, Sarr, Akpa-Akpro, Slotsager, Kastanos, Ebosse, Niasse, Bella-Kotchap, Ajayi, Al-Musrati, Vermesan
Allenatore: Paolo Zanetti
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Collocolo, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Sanabria
A disposizione: Silvestri, Nava, Vardy, Johnsen, Moumbagna, Morante, Vazquez, Floriani Mussolini, Ceccherini, Faye, Grassi, Lordkipanidze, Folino
Allenatore: Davide Nicola
Arbitro: Alberto Ruben Arena (Sez. AIA di Torre del Greco)
Assistenti: Luigi Rossi (Sez. AIA di Rovigo) e Filippo Bercigli (Sez. AIA di Firenze)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati