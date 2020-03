COVID-19, Rinviate le qualificazioni in Sud America

La FIFA, dopo una consultazione con la CONMEBOL, ha deciso di rinviare le prossime qualificazioni sudamericane per la Coppa del Mondo in Qatar 2022. Le partite, che inizialmente erano in programma per la finestra internazionale 23-31 marzo sono state rimandate a date successive a causa del Coronavirus che sta mettendo in pericolo non solo la salute dei tifosi, ma anche, ovviamente quella degli atleti. I giocatori della Fiorentina saranno dunque esenti dagli impegni con le proprie nazionali in quel periodo e potranno proseguire in Italia, come da decreto nazionale, la loro quarantena.