Allegri a Oriali durante la Supercoppa: "Siediti cog***ne, idiota e leccaculo"FirenzeViola.it
Il caso della lite tra Massimiliano Allegri e Lele Oriali, scoppiato questa mattina con un comunicato del Napoli che accusava il tecnico livornese di offese nei confronti del team manager azzurro, continua a far discutere. Le parole molto offensive del tecnico livornese rivolte al dirigente del Napoli secondo quanto riportato da Gazzetta.it sarebbero state le seguenti: “Siediti cog...ne, idiota e leccaculo”. Il tutto, come ha evidenziato il Napoli nel proprio comunicato, sotto gli occhi delle 33 telecamere impegnate nella produzione dell’evento. C’è quindi tutto il materiale perché la vicenda non si fermi a Riyadh.