Dalla corte della Fiorentina all'annuncio della Juventus, la A nel destino di Grabara
Due anni fa poteva essere il nuovo portiere della Fiorentina ma le strade si divisero con Kamil Grabara che dal Copenhagen passò al Wolfsburg mentre a Firenze arrivò David De Gea. Ma la serie A era nel destino del polacco, diventato ufficialmente il secondo portiere della Juventus che lo ha ufficializzato oggi. Spalletti avrà così un nuovo pacchetto di portieri, con Vicario e Grabara appunto. Ecco il comunicato del club bianconero:
"Kamil Grabara è un nuovo portiere della Juventus e arriva in prestito dal Wolfsburg fino al 30 giugno 2027.
Un nuovo rinforzo tra i pali per la squadra bianconera: l'estremo difensore nato in Polonia nel gennaio del 1999 è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Ruch Chorzow. Nel 2016 il passaggio al Liverpool, club con cui ha militato nelle selezioni giovanili prima di maturare le prime esperienze tra i professionisti nei prestiti all’Aarhus e all’Huddersfield.
Nel gennaio del 2021 l'approdo al Copenaghen, parentesi ricca di successi in cui conquista due campionati danesi e una Coppa di Danimarca, trovando anche l'esordio in Champions League. Nell’estate del 2024 il trasferimento al Wolfsburg, maglia con la quale si è imposto come titolare collezionando 63 presenze in Bundesliga.
Un’avventura in bianconero che Grabara è pronto a vivere al meglio: benvenuto Kamil!"
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