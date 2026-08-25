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Como-Kean, ecco la seconda offerta: 35 milioni e 5 di bonus ai viola

Como-Kean, ecco la seconda offerta: 35 milioni e 5 di bonus ai violaFirenzeViola.it
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Oggi alle 20:00Primo Piano
di Redazione FV

È arrivata la seconda offerta del Como per Moise Kean: secondo quanto riferito dal direttore di TMW Niccolò Ceccarini a Radio FirenzeViola si tratta di un'offerta di 40 milioni complessivi strutturata in 35 milioni di parte fissa e 5 di bonus. Una offerta dunque sicuramente ritoccata verso l'alto rispetto alla prima di una settimana fa e che adesso la Fiorentina prenderà in considerazione.