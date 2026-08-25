Boniek: "Viola squadra nuova, ieri sembrava che ognuno giocasse per sé"

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Il vicepresidente dell'UEFA Zibgniew "Zibi" Boniek è stato ospite della radio di Tuttomercatoweb. L'ex icona di Juventus e Roma, nonché leggenda del calcio polacco, ha commentato il successo dei giallorissi ieri contro la Fiorentina: "Io predicherei un po' di calma. La Roma ha fatto subito sul serio, ma non tirerei fuori delle considerazioni definitive. La stagione sarà lunga, considerando anche almeno le otto gare di Champions e la Coppa Italia.

La Roma ha cominciato bene, ma di fronte c'era una squadra nuova, dove ognuno giocava per sé. La Fiorentina non ha creato alcun tipo di difficoltà e i giallorossi hanno sfruttato le situazioni a proprio piacimento. Comunqure ritengo che l'Inter rimanga superiori a tutti, poi c'è la Roma insieme alle altre in seconda fila. La banda di Gasperini però mi è sembrata veramente una bella famiglia, dove le gerarchie sono ben conosciute da tutti".