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Centenario Fiorentina, primi tifosi a Santa Maria Novella

Centenario Fiorentina, primi tifosi a Santa Maria Novella
Oggi alle 20:35Primo Piano
di Redazione FV
fonte Dall'inviato Ludovico Mauro

Alle 21 partirà il corteo dei tifosi che sfileranno per il centro storico in occasione del Centenario della Fiorentina. Il ritrovo era a partire dalle 19 e molti tifosi hanno raggiunto già piazza Santa Maria Novella da dove partirà il corteo che attraverserà il centro cittadino in attesa che scatti il 26 agosto, data di nascita della Fiorentina fino alla scoperta dei documenti che spostano di 3 giorni la nascita precisa, ma tradizionalmente festeggiata dai tifosi. Quest'anno in particolare che la Fiorentina compie 100 anni. Non mancheranno le sorprese.