Dagli inviati
Centenario Fiorentina, primi tifosi a Santa Maria Novella
Alle 21 partirà il corteo dei tifosi che sfileranno per il centro storico in occasione del Centenario della Fiorentina. Il ritrovo era a partire dalle 19 e molti tifosi hanno raggiunto già piazza Santa Maria Novella da dove partirà il corteo che attraverserà il centro cittadino in attesa che scatti il 26 agosto, data di nascita della Fiorentina fino alla scoperta dei documenti che spostano di 3 giorni la nascita precisa, ma tradizionalmente festeggiata dai tifosi. Quest'anno in particolare che la Fiorentina compie 100 anni. Non mancheranno le sorprese.
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Primo Piano
Il Como ha fretta per Kean: la Fiorentina vuole prima il sostituto e per Sky Sport l'affare è in bilico
Kean dentro sullo 0-3 e altre inspiegabili scelte: per Grosso battesimo choc a Roma. Tra mercato e ingenuità serve più pazienza del previsto. Domani il corteo dei tifosi, l’importante è non perdere l’entusiasmodi Angelo Giorgetti
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Copertina
Il Como ha fretta per Kean: la Fiorentina vuole prima il sostituto e per Sky Sport l'affare è in bilico
Mario TeneraniFiorentina, vai a Roma a testa alta. Parte il campionato del riscatto. Kean, calma solo apparente. Poku sembra il prescelto
Tommaso LoretoIl mercato può attendere, torna a parlare il campo, ma l'inseguimento del Como per Kean proseguirà. Intanto Paratici ha risvegliato i sogni di una piazza depressa
Niccolò SantiLa Fiorentina vuole cedere Kean all’estero, il Como aspetta e punta sui tempi stretti. Raggiunto l’accordo con Poku. Thorstvedt prima scelta, Torreira spinge per il ritorno. Il Nottingham Forest prepara l’offerta per Dodo
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