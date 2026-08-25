Pronostico di Fiorentina-Frosinone: ecco le quote e le analisi della 2ª giornata

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Sabato 29 agosto, ore 18.30: il Franchi apre la sua stagione con Fiorentina - Frosinone, gara che farà da cornice ai festeggiamenti per i cento anni viola. Grosso arriva dal 4-0 incassato a Roma, Alvini dalla sconfitta di misura con la Juventus. Due squadre ferite, una serata particolare.

Pronostico Fiorentina Frosinone: Calvani marcatore

Pronostico Fiorentina Frosinone: Calvani marcatore Goldbet 25.00 INFO Lottomatica 25.00 INFO Snai 33.00 INFO

Quote soggette a variazione. Consigliamo di visitare i siti ufficiali per saperne di più.

Probabili marcatori

Il riferimento offensivo dei viola resta Mateo Pellegrino, il quale ha esordito dal primo minuto all'Olimpico e che a Firenze è arrivato dal Parma con una valutazione vicina ai 25 milioni: pochi palloni giocabili contro la Roma, ma un profilo che nell'area piccola sa starci. Come marcatore in qualsiasi momento oscilla tra il 2,25 di Snai e il 2,50 di Goldbet e Lottomatica, con Eurobet a 2,40. Un dato però racconta più di ogni altro l'aria che tira: Kean resta quotato 2,25 su Goldbet, Lottomatica ed Eurobet, mentre Snai lo ha già rimosso dalla propria lavagna marcatori.

Per il Frosinone la coppia più interessante è quella formata da Raimondo e Kvernadze, il quale ha firmato una doppietta nel 4-1 di Coppa Italia contro la Juve Stabia: Eurobet lo propone a 4,70, Snai lo allinea a Raimondo sul 5,00, mentre Goldbet e Lottomatica salgono a 5,50. Un gol dei ciociari nell'ultimo quarto d'ora, magari da situazione da fermo, non ci sembra un'ipotesi remota.

Ultime notizie Fiorentina - Frosinone

La settimana viola è dominata dal caso Kean: accordo trovato con il Como, richiesta di cessione formalizzata, Fiorentina che valuta il cartellino intorno ai 40 milioni e Paratici al lavoro sul sostituto, con Beto in cima alla lista. Resta fuori Parisi, il quale sta recuperando dall'intervento al crociato, mentre su Dodô si muove il Nottingham Forest.

Sull'altro fronte, Alvini attende chiarezza su Ghedjemis, lasciato in tribuna contro la Juventus per la distrazione legata al mercato e finito nel mirino del Monaco. Il diesse Castagnini insegue ancora un attaccante, perché il solo Raimondo non basta, e nel frattempo è atteso in Italia il terzino Tchato dal Montpellier.

Analisi partita

Le lavagne sono di una compattezza insolita: il segno 1 è fermo a 1,62 su tutti e quattro gli operatori, la X a 4,00 senza eccezioni. Le differenze emergono solo sul colpo esterno, che vale 5,15 su Goldbet e Lottomatica, 5,20 su Eurobet e 5,50 su Snai. Tradotto: nessuno crede al ribaltone, ma nemmeno alla goleada.

Ed è proprio questo il punto. La Fiorentina dell'ultima stagione ha chiuso più di una volta a reti bianche al Franchi (0-0 con Sassuolo e Genoa), il Frosinone si difende con densità e i viola devono ancora trovare i meccanismi offensivi. Il Multigol 1-3, proposto a 1,47 su Goldbet, Lottomatica ed Eurobet e a 1,48 su Snai, ci sembra il modo più razionale di leggere la gara: copre l'1-0, il 2-0 e il 2-1, esclude lo 0-0 e la valanga. Nulla, del 4-0 di Roma o del 5-1 del febbraio 2024, ci dice che questa partita somiglierà a quelle.

Interessante anche il No Gol, dove gli operatori si dividono davvero: Goldbet e Lottomatica lo pagano 1,95, Eurobet arriva a 1,97, Snai invece appiattisce tutto sull'1,80 pari con il Gol. Considerando che il Frosinone ha segnato una sola volta nelle due uscite ufficiali contro avversari di categoria superiore, e che Alvini è ancora senza un secondo attaccante, crediamo che abbia più credito di quanto la quota media suggerisca.

Chiudiamo con la suggestione, ed è dichiaratamente tale: Calvani marcatore. Il centrale del Frosinone ha sfiorato il gol del pareggio al 93' contro la Juventus, di testa, sugli sviluppi di un corner, e allo Stirpe la squadra di Alvini ha costruito sui piazzati i suoi due momenti più pericolosi. Contro una Fiorentina che dovrà sbilanciarsi, i calci d'angolo per gli ospiti non mancheranno. Le lavagne lo bancano tra il 25,00 di Goldbet e Lottomatica, il 29,00 di Eurobet e il 33,00 di Snai: numeri che dicono chiaramente quanto sia improbabile, ma la forbice di otto punti tra il minimo e il massimo racconta che nemmeno gli operatori hanno un'idea condivisa su quanto valga davvero.

Probabilmente non sarà una partita bella. Sarà però nervosa, e la pressione del Centenario peserà più sui padroni di casa che sugli ospiti.

Contenuto a carattere informativo e di analisi sportiva. Il gioco è riservato ai maggiori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Per informazioni e supporto: Telefono Verde nazionale per le problematiche legate al gioco d'azzardo dell'Istituto Superiore di Sanità, 800 558 822 (gratuito e anonimo).