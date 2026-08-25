L'ad del Parma sull'addio di Pellegrino: "Aveva tante richieste. Progetto viola importante"

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Federico Cherubini, amministratore delegato del Parma, è intervenuto ai microfoni di 12TvParma soffermandosi anche sulla cessione di Mateo Pellegrino alla Fiorentina: "Per Pellegrino c’erano interessamenti dall’estero, soprattutto dalla Premier League e dalla Bundesliga, ma non si sono concretizzati. Poi ha scelto la Fiorentina, un progetto importante. Per noi sarebbe stato difficile non accettare il trasferimento, anche perché si è concluso a condizioni particolarmente vantaggiose", ha spiegato il dirigente crociato.

Cherubini ha poi svelato un retroscena legato alla Juventus, che aveva provato a inserirsi proponendo un’operazione in prestito con diritto di riscatto: "Non abbiamo preso in considerazione l’interessamento di uno dei club più importanti d’Italia. Abbiamo cercato di far valere i nostri diritti, anche se non siamo riusciti a ottenere tutto ciò che volevamo. Mateo, durante l’intera vicenda, è stato molto rispettoso e non ha mai fatto prevalere la propria volontà".