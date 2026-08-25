FirenzeViola Riflessioni e sostituto, Kean domani mattina atteso al Viola Park

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Il Como ha formulato la seconda proposta per avere Moise Kean, per 40 milioni tra parte fissa e bonus ma la Fiorentina deve ancora sciogliere le sue riserve e soprattutto trovare un sostituto all'altezza. L'operazione insomma richiede ancora qualche ora di tempo e riflessioni e Kean domani mattina è atteso al Viola Park.