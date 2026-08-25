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Riflessioni e sostituto, Kean domani mattina atteso al Viola Park
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Il Como ha formulato la seconda proposta per avere Moise Kean, per 40 milioni tra parte fissa e bonus ma la Fiorentina deve ancora sciogliere le sue riserve e soprattutto trovare un sostituto all'altezza. L'operazione insomma richiede ancora qualche ora di tempo e riflessioni e Kean domani mattina è atteso al Viola Park.
autore
Giornalista di Firenzeviola e voce di Radiofirenzeviola per la quale interviene nel corso di "Viola Amore Mio" con Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini, collabora anche con Tuttosport e il Corriere Fiorentino, da sempre attenta al mercato è l'anima battagliera della redazione
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Primo Piano
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Il Como ha fretta per Kean: la Fiorentina vuole prima il sostituto e per Sky Sport l'affare è in bilico
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Copertina
FirenzeViolaIl momento più delicato tra ambizioni, contraddizioni e la seconda mossa del Como per Kean
Angelo GiorgettiKean dentro sullo 0-3 e altre inspiegabili scelte: per Grosso battesimo choc a Roma. Tra mercato e ingenuità serve più pazienza del previsto. Domani il corteo dei tifosi, l’importante è non perdere l’entusiasmo
Mario TeneraniFiorentina, vai a Roma a testa alta. Parte il campionato del riscatto. Kean, calma solo apparente. Poku sembra il prescelto
Tommaso LoretoIl mercato può attendere, torna a parlare il campo, ma l'inseguimento del Como per Kean proseguirà. Intanto Paratici ha risvegliato i sogni di una piazza depressa
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