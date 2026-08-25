Live Anche Commisso al corteo dei tifosi della Fiorentina per il Centenario

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20.50 - Tutto pronto per il corteo dei tifosi della Fiorentina, in occasione del Centenario della Fiorentina, che parte da Santa Maria Novella, punto di ritrovo fin dalle 19. E a sorpresa è passato anche il presidente della Fiorentina Giuseppe Commisso a salutare i tifosi, vista l'importanza dell'occasione. Che ovviamente è stato osannato dai tifosi con cori.

20.51 - La Fiorentina è infatti entrata nella settimana in cui compirà 100 anni, il 29 agosto prossimo quando la squadra viola riceverà il Frosinone cui seguirà la festa del Centenario con giochi di luce e tanti ex viola ospiti. Per molti anni però la Fiorentina ha festeggiato la sua nascita il 26 e proprio in onore di questa tradizione che i tifosi continuano a festeggiare il complenanno della società il 26 e così stasera si sono ritrovati sul migliaio a Santa Maria Novella, "convocati" dai gruppi organizzati della Fiesole, per un corteo lungo le strade del centro storico così da entrare insieme nella giornata del centesimo anno. Come da anni ormai.

20.56 - I tifosi sono in aumento e superano il migliaio, con piazza Santa Maria Novella ormai piena di bandiere e sciarpe mentre vengono intonati cori, in attesa che il corteo si muova.