Conference, Strasburgo in Irlanda per restare in vetta. Tutte le gare
Stasera la Fiorentina di Paolo Vanoli apre le danze del quinto turno di Conference League alle 18:45 contro gli ucraini della Dinano Kiev. La squadra viola deve risollevarsi in classifica dopo le delusioni contro AEK Atene e Mainz, che l'hanno vista sprofondare al 17 posto nella graduatoria europea, posizione che al momento non le garantisce il passaggio diretto, ma solo i playoff. Questo non è l'unico appuntamento di livello della serata, in contemporanea al club gigliato, scende in campo la capolista Samsunspor, proprio contro i fautori della seconda sconfitta consecutiva viola, l'AEK Atene di Luka Jovic. I turchi però non sono soli al comando, ma in compagnia dello Strasburgo, squadra interessante, che è per distacco la squadra più giovane della competizione con una media età pari al 22,7. La squadra francese stasera si trova di fronte gli innocui irlandesi dell'Aberdeen, ancora incapaci di vincere in Conference.
Queste non sono le uniche sfide di stasera, ecco l'elenco completo:
Breidablik Kopavogur (Islanda) - Shamrock Rovers (Irlanda) ore 18:45
KF DRITA (Kosovo) - AZ Alkmaar (Paesi Bassi) ore 18:45
Fiorentina (Italia) - Dinamo Kiev (Ucraina) ore 18:45
Hacken (Svezia) - AEK Larnaca (Cipro) ore 18:45
Jagiellonia Bialystok (Polonia) - Rayo Vallecano (Spagna) ore 18:45
Artsakh FC (Armenia) - Legia Varsavia (Polonia) ore 18:45
Samsunspor (Turchia) - AEK Atene (Grecia) ore 18:45
FC Shkendija (Macedonia del Nord) - Slovan Bratislava (Slovacchia) ore 18:45
Uni Craiova (Romania) - Sparta Praga (Rep. Ceca) ore 18:45
Aberdeen (Irlanda) - Strasburgo (Francia) ore 21:00
Hamrun Spartans (Malta) - Shaktar (Ucraina) ore 21:00
Kuopion Palloseura (Finlandia) - Losanna (Svizzera) ore 21:00
Lech Poznan (Polonia) - Mainz (Germania) ore 21:00
Lincoln Red Imps (Gibilterra) - Sigma Olomouc (Rep. Ceca) ore 21:00
Rakow Czestochowa (Polonia) - Hsk Zrinjski Mostar (Bosnia Erzegovina) ore 21:00
Rijeka (Croazia) - NK Celje (Slovenia) ore 21:00
Shelbourne FC (Irlanda) - Crystal Palace (Inghilterra) ore 21:00
Rapid Vienna (Austria) - Omonia Nicosia (Cipro) ore 21:00
