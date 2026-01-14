Coppa Italia, ufficializzate date e orari dei quarti di finale

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - La Lega di Serie A ha ufficializzato date e orari dei quarti di finale di Coppa Italia. 04/02/2026 Mercoledì 21.00 Inter- Torino (a Monza); 05/02/2026 Giovedì 21.00 Atalanta - Juventus; 10/02/2026 Martedì 21.00 Napoli- Fiorentina o Como; 11/02/2026 Mercoledì 21.00 Bologna - Lazio . (ANSA).