Sohm, il Bologna ha dubbi sul riscatto. I rossoblu possono ritrattare con la Fiorentina
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Il futuro di Simon Sohm è tutt'altro che certo. Il centrocampista del Bologna non ha convinto fino in fondo i felsinei, come riferisce oggi il Corriere dello Sport-Stadio, tanto che lo stesso club rossoblu avrebbe qualche dubbio sull'esborso da circa 12 milioni che dovrebbero essere versati alla Fiorentina per il riscatto. L'ex Parma, però, vuole convincere il club a tentare quantomeno di ottenere uno sconto oppure a rinnovare il prestito come successo con Pobega, inserendo una cifra più bassa per un eventuale acquisto futuro.
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