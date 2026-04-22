Sohm, il Bologna ha dubbi sul riscatto. I rossoblu possono ritrattare con la Fiorentina

Sohm, il Bologna ha dubbi sul riscatto. I rossoblu possono ritrattare con la FiorentinaFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:18News
di Redazione FV

Il futuro di Simon Sohm è tutt'altro che certo. Il centrocampista del Bologna non ha convinto fino in fondo i felsinei, come riferisce oggi il Corriere dello Sport-Stadio, tanto che lo stesso club rossoblu avrebbe qualche dubbio sull'esborso da circa 12 milioni che dovrebbero essere versati alla Fiorentina per il riscatto. L'ex Parma, però, vuole convincere il club a tentare quantomeno di ottenere uno sconto oppure a rinnovare il prestito come successo con Pobega, inserendo una cifra più bassa per un eventuale acquisto futuro.