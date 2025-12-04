Christensen, a metà mese incontro Fiorentina e Sturm Graz: possibile futuro in Austria

vedi letture

La Fiorentina ha già il pacchetto portieri completo, con David De Gea titolare nelle due competizioni finora iniziate, Tommaso Martinelli fermo ad una presenza a Mainz in Conference con Galloppa in panchina e Luca Lezzerini che ha accettato di buon grado il ruolo di terzo portiere. Nonostante qualche nome, come quello di Mandas della Lazio, che viene accostato ai viola, a gennaio difficilmente ci saranno stravolgimenti nel reparto.

A gennaio finisce il prestito di Christensen

C'è anzi la situazione di Oliver Christensen da definire. Il portiere danese infatti, rientrato dal prestito di 6 mesi alla Salernitana, in estate è stato girato allo Sturm Graz che aveva bisogno di un portiere con esperienza internazionale per l'infortunio al polso di Daniil Khudyakov. La formula prevedeva però un prestito di soli 6 mesi e dunque solo fino a gennaio, quando le strade possono essere molteplici: allungare il prestito o rientrare alla Fiorentina con il crontatto in scadenza solo nl 2028.

Incontro a breve tra le parti: futuro sempre in Austria?

Le parti, come racolto da FirenzeViola, devono incontrarsi e lo faranno a metà dicembre, quando faranno un punto sulla situazione del danese che, nello Sturm Graz è sempre stato titolare ed ha saltato solo due partite per un problema al ginocchio tra tutte le competizioni per un totale di 20 presenze in cui ha subito 25 gol ma collezionato anche 7 clean sheet. Il futuro del giocatore sarà dunque con molta probabilità di rimanere in Austria dove ha trovato una sua dimensione e dove sta facendo una bella esperienza internazionale, tra qualificazioni Champions ed ora l'Europa League.