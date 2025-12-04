"Ogni gol un bonus". Ma la stagione di Beltran è un disastro: tornerà a Firenze

vedi letture

"Tifiamo per lui. Anche perché per ogni gol che segnerà noi avremo un bonus". Parole di Daniele Pradè, datate settembre scorso, a proposito di Lucas Beltran, spedito in prestito al Valencia. I bonus per ora stanno a zero, come i gol del Vikingo. Tuttomercatoweb.com fa il punto sulla stagione in Spagna dell'argentino. Da Firenze a Valencia non sembra essere cambiato molto per Beltran. Il centravanti argentino qualche settimana fa confessava: "Mi sento molto a mio agio al Valencia, in città, e in campo mi sento sempre meglio. Sto lavorando sodo per dare il massimo e vedremo se finalmente arriverà quel traguardo tanto atteso". Cioè il gol, ancora fantasma per chi doveva rigenerarsi in Spagna e, invece, sembra essere finito in una spirale sempre più negativa. Al di là della consueta allergia da gol, si sta mostrando sempre il solito 'vecchio' Beltran: tanto cuore e rincorse che a volte scaldano lo stadio, ma se fai l'attaccante, almeno di ruolo, dovresti avere un minimo di incisività anche quando il pallone ce l'ha la tua squadra.

La Fiorentina aveva tirato fuori 25 milioni di euro per un sogno di mezz'estate, nel 2023, tramutatosi poi in un purgatorio di attese e di speranze di un'esplosione che non è arrivata. Sedici reti in due stagioni e, soprattutto, la sensazione di non essere un numero nove, scrive Tmw. Poi la cessione: in Sudamerica c'erano diverse opzioni, come il Flamengo, ma la volontà di rimanere in Europa ha preso il sopravvento. Un milione di euro di prestito oneroso e secco, con la speranza di un miglioramento delle condizioni generali. E il futuro? Non c'è obbligo di riscatto per il Valencia, in realtà nemmeno diritto. Visto come stanno andando le cose in bianconero, con la squadra al quindicesimo posto, probabile che il Vikingo torni a Firenze la prossima estate.