Sassuolo, seduta mattutina. Domani rifinitura e conferenza di Grosso
Redazione FV

Il Sassuolo si sta preparando in vista della sfida con la Fiorentina. Ecco il report della squadra neroverde che ha sostenuto il suo allenamento questa mattina: "Mattinata di allenamento per la prima squadra neroverde: gli uomini agli ordini di mister Grosso hanno cominciato la sessione con riscaldamento e lavoro di prevenzione in palestra.

Sul campo, dopo un iniziale torello, il lavoro è continuato con esercitazioni specifiche per reparto e di sviluppo della manovra, seguito da situazioni di palla inattiva e conclusioni in porta. Domani, venerdì 5 dicembre alle ore 12:30, si terrà presso il Mapei Football Center la conferenza stampa pre partita di mister Fabio Grosso".