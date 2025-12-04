FirenzeViola Sassuolo-Fiorentina, impennata nella vendita dei biglietti "viola"

Sono saliti a circa 3000 i biglietti venduti ai tifosi della Fiorentina per la trasferta della squadra a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Alle 18.30 di questa sera infatti, secondo quanto raccolto da FirenzeViola, sono 2700 i biglietti acquistati nel settore ospiti (la cui vendita si chiuderà domani sera alle 19) e qualche altra centinaia di tagliandi nella tribuna laterale est.

In tanti oggi hanno dunque raccolto l'invito di ieri sera della Curva Fiesole per seguire in massa la Fiorentina al Mapei. Nonostante la classifica deficitaria e il momneto no, i tifosi hanno decisio di sostenere la squadra fino in fondo nella speranza che anche i giocatori rispondano presente.