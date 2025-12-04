Coppa Italia, le formazioni: esordio per Guaita e Italiano col turnover leggero
Stasera alle 18:00 va in scena Bologna-Parma, prima partita di questo giovedì di Coppa Italia, alla quale seguirà la rivincita, dopo la discussa sfida di campionato da tra Lazio e Milan. Le formazioni che scenderanno in campo al Dall'Ara di Bologna, vedono novità da entrambe le parti: Italiano ha optato per un turnover leggero, considerando i suoi continui cambi nella formazione titolare, con Sulemana a centrocampo, mentre Cuesta schiera Guaita, il nuovo volto della porta parmense. Ecco gli undici di entrambe le squadre:
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Lucumì, Heggem, Lykogiannis; Ferguson, Sulemana; Bernardeschi, Fabbian, Rowe; Dallinga. Allenatore: Italiano. PARMA (3-5-2): Guaita; Delprato, Troilo, Trabucchi; Britschgi, Keita, Ordonez, Cremaschi, Lovik; Ondrejka, Benedyczak. Allenatore: Cuesta.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati