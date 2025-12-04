Ferrero torna sull'Heysel: "Trauma per la Juventus e per tutto lo sport"

(ANSA) - ROMA, 04 DIC - "E' stato un trauma. Quella che doveva essere una giornata di sport e gioia si è poi trasformata in un trauma per il mondo dello sport, per le famiglie delle vittime e per la Juventus. I traumi vanno metabolizzati, quella che è la volontà della Juventus è di non dimenticare". Così Gianluca Ferrero, presidente della Juventus, durante l'evento "Quella notte all'Heysel e la manutenzione della memoria" che si è tenuto nella Sala del Refettorio, a palazzo San Macuto a Roma, nel quale la Camera ha ricordato la tragedia avvenuta 40 anni fa nella quale persero la vita 39 persone e ne rimasero ferite oltre 600.

Il numero uno bianconero, poi, ha ricordato come la società ha messo in atto "tantissime iniziative. Abbiamo inaugurato la stele con i nomi delle vittime e un monumento che le ricorda. Ci siamo dedicati anche alla sicurezza, che si ritrova nello stadio, investendo per fare in modo che mai più si ripetano eventi di questo genere", conclude. (ANSA).