Coppa Italia, il Como si spaventa poi dilaga. Ora sfida il Sassuolo per gli ottavi con la Fiorentina

Sarà Como-Sassuolo il sedicesimo di finale da cui uscirà la squadra che sfiderà la Fiorentina agli ottavi. La squadra di Fabregas ha infatti battuto il Sudtirol di Castori 3-1. Sono stati gli ospiti ad andare avanti per primi grazie al rigore trasformato da Casiraghi al 13' ma il Como in pochi minuti ha ristabilito la sua superiorità con una doppietta di Douvikas (39' e 40') e il gol di Da Cunha (42'). Nella ripresa non succede più niente con gli ospiti che all'88' restano anche in dieci per la doppia ammonizione di Bordon. Nel Como preoccupazione per la caviglia di Addai (esterno neo acquisto pagato 14 milioni) costretto ad uscire per infortunio.

Passa il turno anche il Venezia che rifila un bel poker al Mantova con una doppietta di Doumbia nel primo tempo (15' e 45') e una di Jeboah nella ripresa (57' e 89').