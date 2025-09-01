Ufficiale

Conte ha il suo attaccante anche per Firenze: il Napoli annuncia Hojlund

Oggi alle 19:51News
di Redazione FV

Dopo le visite e la firma sul contratto, Rasmus Hojlund è ufficialmente un giocatore del Napoli che dunque potrà giocare contro la Fiorentina al rientro dalle sosta. Ecco l'annuncio: "La SSC Napoli comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Rasmus Højlund dal Manchester United Football Club con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

Nato il 4 febbraio 2003, il calciatore danese è cresciuto nelle giovanili del Brøndby, Holbæk e FC Copenhagen.

Dopo un anno con lo Sturm Graz, Rasmus approda all'Atalanta nell'agosto 2022, disputando 34 partite e segnando 10 gol. Nella stagione successiva si trasferisce al Manchester United, siglando 26 reti in 95 presenze. Con la nazionale danese ha segnato otto gol in 26 presenze.

Benvenuto, Rasmus!"