Conte: "Di solito chi ha vinto lo Scudetto non crea tutto questo movimento"

Al termine del ritiro estivo a Castel Di Sangro del suo Napoli, l'allenatore Antonio Conte ha fatto un bilancio dell'estate del club partenopeo, tra i più attivi in Europa sul mercato: "Il bilancio è molto semplice da fare - le parole del tecnico riportate da TMW - al di là di questa sessione: nel giro di un anno dal mio arrivo abbiamo preso 13 giocatori, venduto 7 tra cui top player come Osimhen, Kvara, Raspadori in ultimo, Simeone, Caprile e Gaetano al Cagliari, Natan riscattato dal Betis per non dimenticare nessuno, e sono entrati in 13, abbiamo rinnovato il prestito di Lindstrom e Cajuste, presi 2 anni fa, nuovi prestiti di giocatori che hanno vinto il campionato come Ngonge e Rafa Marin. Questi sono i fatti, quando parlo di tutto sto movimento significa che siamo un club che continua la famosa ricostruzione. Non tutti i club che puntano ad essere competitivi o che hanno vinto lo Scudetto creano tutto questo movimento. Continuiamo ad essere in ricostruzione, abbiamo vinto lo Scudetto ma non a ciclo finito, dopo il primo anno, in maniera straordinaria, incredibile, merito dei ragazzi, ma è stato un qualcosa di straordinario".

Poi Conte ha aggiunto: "Chi ha fatto le coppe l'anno scorso ha una base di 20-22 giocatori già assimilata, noi no, continuiamo questa ricostruzione per completare e bisogna sapere che quando metti dentro tanti giocatori non tutte le ciambelle escono col buco, altrimenti saremmo tutti fenomeni.. Stiamo prendendo giocatori per il presente ma soprattutto per il futuro perché arrivano giocatori che non stravolgeranno l'11 iniziale, ma stanno implementando la rosa per darci una mano ed in futuro per essere i titolari. Beukema in futuro sarà il nuovo Rrahmani, ha quelle caratteristiche, è un soldato, Lucca dall'Udinese, lavorerà guardando Lukaku che ha fatto 300 gol in carriera, ma non è un calciatore finito".

Poi ha risposto alla questione portiere: "Se è stato preso Milinkovic-Savic... abbiamo speso 20mln, mica è venuto gratis. L'anno scorso Scuffet venne in prestito. Milinkvovic è qui perché lo riteniamo un portiere forte, importante, che dividerà l'annata con Meret in maniera molto serena. Ci saranno partite in cui giocheranno Meret ed altre Milinkovic. Abbiamo ieri l'esempio, Donnarumma del Psg, forse il migliore al mondo, tra i candidati al premio Yashin, e c'è un tecnico che ha voluto prendere un altro portiere. Io non ho preso un altro per mandare via Meret che mi dà determinate garanzie, me ne servono anche altre e si divideranno la porta a meno che non ci sia un dislivello talmente importante e andremo direttamente su di uno".