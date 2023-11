CONFERENCE, Oggi Maccabi-Zorya: 3-2 per il Tel Aviv

FirenzeViola.it

Serie A e non solo. Nonostante sia sabato, oggi è andata in scena una gara di Conference League. Si tratta del recupero di Maccabi Tel Aviv-Zorya, match del terzo turno non disputato a suo tempo per il conflitto che ha colpito e tuttora è in corso tra Israele e Hamas. È finita 3-2 per gli israeliani, oggi in campo al FK TSC Stadium, in Serbia, non potendo per ovvi motivi giocare in casa propria.

Il Maccabi sale così a 9 punti e stacca di cinque lunghezze proprio lo Zorya, fermo a quota 4 e terzo in classifica.