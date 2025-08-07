Conference League, tutte le gare del terzo turno. Occhi su Polissya-Paksi
Questa sera Polissya e Paksi (ore 20) si incontreranno per l'andata del terzo turno preliminare di Conference League, match che tra una settimana decreterà l'avversario della Fiorentina. Nel caso in cui ad avere la meglio fossero gli ucraini, la sede della partita d'andata dei viola in trasferta, prevista per il 21 agosto, sarebbe ancora a Presov, in Slovacchia, sede anche della partita di questa sera. Non solo questa partita. Ecco tutto il programma del giovedì di Conference e di Europa League:
Europa League – Qualificazioni
18:00 Fredrikstad (NOR) – Midtjylland (DEN)
18:00 Lincoln (GIB) – Noah (ARM)
18:30 AEK Larnaca (CYP) – Legia Varsavia (POL)
18:30 CFR Cluj (ROU) – Braga (POR)
19:00 Häcken (SWE) – Brann (NOR)
19:30 PAOK (GRE) – Wolfsberger (AUT)
20:00 Panathinaikos (GRE) – Shakhtar Donetsk (UKR)
20:00 Zrinjski (BIH) – Breidablik (ISL)
20:30 FCSB (ROU) – Drita (KOS)
20:30 Servette (SUI) – Utrecht (NED)
Conference League – Qualificazioni
18:00 Araz (AZE) – Omonia (CYP)
18:00 Aris Limassol (CYP) – AEK Atene (GRE)
18:00 Kauno Žalgiris (LTU) – Arda (BUL)
18:00 Milsami (MDA) – Virtus (SAN)
18:00 Rosenborg (NOR) – Hammarby (SWE)
18:30 Baník Ostrava (CZE) – Austria Vienna (AUT)
19:00 AIK Stoccolma (SWE) – Győr (HUN)
19:00 Riga FC (LAT) – Beitar Jerusalem (ISR)
19:00 Silkeborg (DEN) – Jagiellonia (POL)
19:00 Viking (NOR) – Başakşehir (TUR)
20:00 AZ Alkmaar (NED) – Vaduz (LIE)
20:00 Anderlecht (BEL) – Sheriff Tiraspol (MDA)
20:00 Differdange (LUX) – Levadia (EST)
20:00 Levski Sofia (BUL) – Sabah Baku (AZE)
20:00 Olimpija Ljubljana (SLO) – Egnatia (ALB)
20:00 Polissya Zhytomyr (UKR) – Paks (HUN)
20:00 Sparta Praga (CZE) – Ararat-Armenia (ARM)
20:00 Víkingur (FRO) – Linfield (NIR)
20:15 Losanna (SUI) – FC Astana (KAZ)
20:30 Ballkani (KOS) – Shamrock Rovers (IRL)
20:30 Lugano (SUI) – Celje (SLO)
20:30 Universitatea Craiova (ROU) – Spartak Trnava (SVK)
20:45 St. Patrick's (IRL) – Beşiktaş (TUR)
20:45 Víkingur Reykjavík (ISL) – Brøndby (DEN)
21:00 Hajduk Spalato (CRO) – Dinamo Tirana (ALB)
21:00 Larne (NIR) – Santa Clara (POR)
21:00 Partizan (SRB) – Hibernian (SCO)
21:00 Raków (POL) – Maccabi Haifa (ISR)
21:00 Rapid Vienna (AUT) – Dundee United (SCO)
