Conference League, la giornata non è finita: alle 16 la ripresa di Rijeka-Sparta Praga

vedi letture

Ieri sera si è giocata la seconda giornata della fase a girone unico di Conference League. La Fiorentina ha battuto 3-0 all'Allianz Stadion il Rapid, il Crystal Palace ha clamorosamente perso in casa contro l'Aek Larnaka, mentre lo Strasburgo ha pareggiato in casa, allo Stade de la Meinau, contro i polacchi dello Jagiellonia Bialystok. Tra queste sfide c'era in programma anche Rijeka-Sparta Praga. Il match è stato interrotto dal direttore di gara al termine della prima frazione, sul risultato di 0-0, a causa dell'impraticabilità del campo di gioco per la pioggia torrenziale che si è abbattuta su Rijeka e riprenderà questo pomeriggio alle 16:00.