Conference League, l'israeliano Frid l'arbitro di Rapid Vienna-Fiorentina

Conference League, l'israeliano Frid l'arbitro di Rapid Vienna-Fiorentina
foto ANSA
© foto di ANSA
Oggi alle 11:55News
di Andrea Giannattasio
fonte ANSA

(ANSA) - ROMA, 21 OTT - L'israeliano Yigal Frid é l'arbitro di Rapid Vienna-Fiorentina, incontro del terzo turno di Conference League, in programma giovedì 23 (ore 18:45) nel Weststadion della capitale austriaca. Assistenti i connazionali Rostislav Talis e Tuval Koltunoff. (ANSA).