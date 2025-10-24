Conference League, il Rijeka ha battuto lo Sparta Praga. La classifica
È stata recuperata questo pomeriggio la gara mancante dal quadro delle gare giocate ieri in Conference League fra Rijeka e Sparta Praga. Hanno vinto i croati 1-0 grazie al gol decisivo di Adu-Adjei su assist di Oreč, dopo che nei minuti iniziali era stato annullato un gol all'ex viola Fruk. Con questo successo, i fiumani rilanciano le proprie ambizioni europee dopo che ieri la partita, valida per la seconda giornata della League Phase di Conference League, era stata sospesa per due volte e poi definitivamente rinviata a causa del maltempo.
Di seguito i risultati delle partite della serata di Conference League e la classifica aggiornata.
AEK - Aberdeen 6-0 11' e 18' Koita, 27' Eliasson, 55' Marin, 81' Jovic, 87' Kutesa
AZ Alkmaar - Slovan Bratislava 1-0 44' Mijnans
Breidablik - KuPS 0-0 Drita - Omonia 1-1 12' Manaj (D), 45' + 1 Masouras (O)
Hacken - Rayo Vallecano 2-2 15' Garcia (R), 41' Lindberg (H), 55' Brusberg (H), 90' + 13 rig. Ratiu (R)
Rijeka - Sparta Praga 1-0 73' Adu-Adjei
Shakhtar Donetsk - Legia Varsavia 1-2 16' e 90' + 4 Augustyniak (L), 61' Luca Meirelles (S)
Shkendija - Shelbourne 1-0 92' aut. Barrett
Rapid Vienna - Fiorentina 0-3 9' Ndour, 48' Dzeko, 88' Gudmundsson
Strasburgo - Jagiellonia 1-1 53' Pozo (J), 79' Panichelli (S)
Crystal Palace - AEK Larnaca 0-1 51' Bajic
Hamrun Spartans - Losanna 0-1 38' Diakite
Lincoln - Lech Poznan 2-1 33' Gomez (LI), 77' rig. Ishak (LP), 88' Rutjens (LI)
Mainz - Zrinjski 1-0 24' Weiper
Samsunspor - Dinamo Kiev 3-0 2' Musaba, 34' Marius, 62' Holse
Shamrock Rovers - Celje 0-2 33' Kvesic, 40' Kovacevic
Sigma Olomouc - Rakow 1-1 83' Kral (S), 90' Svarnas (R)
Universitatea Craiova - Noah 1-1 38' Etim (U), 73' Mulahusejnovic (N)
CLASSIFICA
1. Fiorentina 6
2. AEK Larnaca 6
3. Celje 6
4. Losanna 6
5. Samsunspor 6
6. Mainz 6
7. Rayo Vallecano 4
8. Rakow 4
9. Strasburgo 4
10. Jagiellonia 4
11. Noah 4
12. AEK Atene 3
13. Zrinjski 3
14. Lech Poznan 3
15. Sparta Praga 3
16. Crystal Palace 3
17. Shakhtar 3
18. Legia Varsavia 3
19. Rijeka 3
20. Shkendija 3
21. AZ Alkmaar 3
22. Lincoln 3
23. Drita 2
24. Hacken 2
25. KuPS 2
26. Omonia Nicosia 1
27. Shelbourne 1
28. Sigma Olomouc 1
29.Universitatea Craiova 1
30. Breidablik 1
31. Slovan Bratislava 0
32. Hamrun Spartans 0
33. Shamrock Rovers 0
34. Dinamo Kiev 0
35. Rapid Vienna 0
36. Aberdeen 0
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati