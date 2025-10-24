Conference League, il Rijeka ha battuto lo Sparta Praga. La classifica

vedi letture

È stata recuperata questo pomeriggio la gara mancante dal quadro delle gare giocate ieri in Conference League fra Rijeka e Sparta Praga. Hanno vinto i croati 1-0 grazie al gol decisivo di Adu-Adjei su assist di Oreč, dopo che nei minuti iniziali era stato annullato un gol all'ex viola Fruk. Con questo successo, i fiumani rilanciano le proprie ambizioni europee dopo che ieri la partita, valida per la seconda giornata della League Phase di Conference League, era stata sospesa per due volte e poi definitivamente rinviata a causa del maltempo.

Di seguito i risultati delle partite della serata di Conference League e la classifica aggiornata.

AEK - Aberdeen 6-0 11' e 18' Koita, 27' Eliasson, 55' Marin, 81' Jovic, 87' Kutesa

AZ Alkmaar - Slovan Bratislava 1-0 44' Mijnans

Breidablik - KuPS 0-0 Drita - Omonia 1-1 12' Manaj (D), 45' + 1 Masouras (O)

Hacken - Rayo Vallecano 2-2 15' Garcia (R), 41' Lindberg (H), 55' Brusberg (H), 90' + 13 rig. Ratiu (R)

Rijeka - Sparta Praga 1-0 73' Adu-Adjei

Shakhtar Donetsk - Legia Varsavia 1-2 16' e 90' + 4 Augustyniak (L), 61' Luca Meirelles (S)

Shkendija - Shelbourne 1-0 92' aut. Barrett

Rapid Vienna - Fiorentina 0-3 9' Ndour, 48' Dzeko, 88' Gudmundsson

Strasburgo - Jagiellonia 1-1 53' Pozo (J), 79' Panichelli (S)

Crystal Palace - AEK Larnaca 0-1 51' Bajic

Hamrun Spartans - Losanna 0-1 38' Diakite

Lincoln - Lech Poznan 2-1 33' Gomez (LI), 77' rig. Ishak (LP), 88' Rutjens (LI)

Mainz - Zrinjski 1-0 24' Weiper

Samsunspor - Dinamo Kiev 3-0 2' Musaba, 34' Marius, 62' Holse

Shamrock Rovers - Celje 0-2 33' Kvesic, 40' Kovacevic

Sigma Olomouc - Rakow 1-1 83' Kral (S), 90' Svarnas (R)

Universitatea Craiova - Noah 1-1 38' Etim (U), 73' Mulahusejnovic (N)